Festen har nettopp startet. I den ene hjørnet sitter en gjeng menn rundt et bord, i det andre hjørnet sitter konene deres. Hvor er stemningen høyest? Det er den sannsynligvis blant kvinnene. Vi er nemlig best til å ha det moro og knytte bånd til hverandre når vi er edru, lyder konklusjonen i et forsøk.

Her har eksperter observert hvordan folk sosialiserer mens de drikker. Totalt ble 720 personer av begge kjønn filmet, og det viste seg en tydelig tendens til at kvinnene hadde det morsommere sammen enn mennene, før det for alvor kom alkohol innabords.

Læs også: Fem overraskende helsefordeler ved å drikke vin.

Normer bremser følelser

I jentegruppene gikk praten livligere, og var også mer høyrøstet fra starten, mens mennene begynte å dele flere smil og snakke høyere og oftere først etter et par enheter.

Ekspertene mener det skyldes maskuline normer som gjør mennene mer tilbakeholdne og flaue over å vise for mange følelser. Alkoholen medfører imidlertid endringer i hjernen, noe som gjør dem mindre hemmet og bedre i stand til å vise følelser overfor vennene sine.

Derfor er det altså en generelt større sosial gevinst ved å drikke alkohol hvis du er mann, mener ekspertene.