Gjeeesp! Du har en lang, regnfull og lat søndag foran deg, uten planer, og du aner ikke hva du skal finne på for å få tiden til å gå. Men det er mange grunner til å finne på aktiviteter som kan holde deg opptatt, for det kan faktisk være skadelig å kjede seg for mye.

Ifølge forsøk påvirker kjedsomhet helsa på flere måter. For det første er det større sannsynlighet for at du kaster deg over fet og usunn mat når du tvinner tommeltotter. Det konstaterer en studie der psykologer sammenliknet 140 testpersoners humør og matinntak. Resultatet viste tydelig at når testpersonene kjedet seg, spiste de generelt flere kalorier og mer junkfood enn dem som ikke kjedet seg.