Seks ting du har lært hvis du har vokst opp med en sterk mor

Du har lært å sette pris på uavhengighet

Du trenger ikke nødvendigvis hjelp til å åpne syltetøyglass eller flytte sofaen, for du vet at du klarer det selv. Moren din, og de mange timene på treningssenteret, har gjort deg klar over dette.

Du har lært betydningen av tålmodighet

Du har lært at ikke alt kan gjøres på dager eller uker. Livet er også lange, seige steg som kerver at du kjemper videre til tross for motstand og tilbakeslag.

Du har lært hvordan ubetinget kjærlighet ser ut

Har moren din alltid ofret tid, helse, søvn og penger for at du og søsknene dine skulle ha det så bra som overhodet mulig? Da vet du hvordan ubetinget kjærlighet ser ut, og hvordan det føles at noen prioriterer deg først.