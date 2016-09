Sjekk om personligheten din er som alle andres

En ny spansk studie avslører at hele 90 prosent av oss kan klassifiseres i bare fire ulike personlighetstyper.

20 prosent av oss er optimister som alltid ser glasset som halvfullt og som tror fullt og helt på at vi treffer gode beslutninger for oss selv, og at vi kommer til å vinne i livets lotteri.

20 prosent av oss er pessimister som ser på alle valg her i livet som et valg mellom pest eller kolera. Og pessimistene er sikre på at de taper, uansett hva de deltar i.

20 prosent er tillitsfulle og samarbeidsvillige av natur, og for dem er det helt underordnet om de vinner eller taper.

Men de fleste av oss er verken optimistiske, pessimistiske eller tillitsfulle.

Slik er de fleste av oss

De fleste av oss havner i den fjerde kategorien: De misunnelige. 30 prosent av oss kan nemlig kategoriseres i denne personlighetstypen. de misunnelige er totalt likegyldige til hva de oppnår eller får - så lenge de klarer seg bedre enn dem de sammenligner seg med.

De siste 10 prosentene er helt utenfor noen kategori. Forskernes data har rett og slett ikke klart å finne ut av noen bestemt kategori disse havner i.

