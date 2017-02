Sju overraskende tegn på at du er deprimert

Du drikker for mye

Er en kveldsdrink gått fra én til tre? Det er ikke et godt tegn. Du er ikke nødvendigvis alkoholiker, men du kan være på vei mot en depresjon.

Du bruker aaaalt for mye tid online

Stjeler Facebook all tiden din? Undersøkelser viser at de som har mye virtuell kommunikasjon, har en større tendens til å være deprimerte enn de som kommuniserer i den virkelige verden.

Du tar ikke vare på deg selv

En studie fra 2016 viser at 61 prosent (mer enn 10.000 personer) av de medvirkende, som alle sammen hadde dårlig helse, led av en depresjon. Undersøkelsen viste også at jo dårligere tannhygiene de hadde, desto verre var depresjonen. Blir du deprimert av jobben din? Finn ut av det her!