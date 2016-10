Sju tegn på at du er spesielt sensitiv

Du hater å være midtpunkt.

Du blir hummerrød i kinnene og hjertet slår vilt. Du er redd for å gjøre noe feil eller flaut.

Du har ikke så mye overskudd

... og du blir lett overveldet av lange "to do"-lister. Du bruker enormt med energi på å vurdere hvilken rekkefølge du skal løse oppgavene dine i. Du mister fokus, og vanskelig for å konsentrere deg hvis du har for mange gjøremål.

Du trenger tid UTEN inntrykk utenfra

Spesielt når du har vært sammen med mange mennesker eller har hatt en begivenhetsrik dag.

HUSK! Det er viktig å understreke at du ikke nødvendigvis er spesielt sensitiv hvis du nikker gjenkjennende til noen av punktene på listen. Men ser du deg selv i de fleste av dem, er det kanskje noe som tyder på det.