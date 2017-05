Som regel så ser du kollegene dine fem dager i uka i mange timer om gangen - faktisk nesten mer enn du ser din egen familie i hverdagen. Derfor er det nesten umulig ikke å bli irritert på dem iblant, og kanskje har de det på samme måte med deg også.

I hvert fall viser en ny meningsmåling fra YouGov at det er visse situasjoner du helst bør unngå hvis du vil bevare arbeidsfreden. Det er for eksempel lirt å rydde opp etter seg når du har lagd ostesmørbrød på kjøkkenet eller vært en tur på do. Nesten halvparten av de spurte blir nemlig irritert over kolleger som ikke gjør det.

Det er dessuten lurt å holde antall sykedager nede, og ikke minst sørge for å dukke opp i tide.