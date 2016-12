Slik blir du den de andre ser på

3. Gi gass på treningssenteret

Trening hjelper deg naturligvis til å se frisk og fit ut. I tillegg bidrar trening til å frigi masse endorfiner i kroppen, noe som får deg til å være avslappet og fornøyd med deg selv og utseendet ditt.

4. Rett opp ryggen

Attraktive mennesker kjenner sin plass i lokalet og de kravler ikke rundt langs veggen. Så rett deg opp i ryggen, og minn deg selv på at du må tro at du selv er verdt noe før andre ser det.

5. Gi komplimenter

De fleste liker å få komplimenter, fordi det viser at noen har lagt merke til dem. Så del ut oppriktige komplimenter - det viser andre at de betyr noe for deg. Og dermed blir du også attraktiv for dem.