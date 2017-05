Skal det lite til for å sette deg ut, betyr ikke det at du bare er skapt slik. Ifølge en ekspert, er det mange vaner som kjennetegner mentalt sterke personer, og som du kan jobbe med å bli bedre på. Her er tre av dem:

1. Lær å si nei

Jo vanskeligere du har for å si fra, desto større risiko har du for å bli stresset, utbrent og deprimert. Derfor må du øve deg på å kopiere mentalt sterke mennesker, som ikke alltid svarer "jeg skal sjekke om jeg kan", men i stedet svarer et stort og rungende NEI. Tenk på at når du sier nei til nye forpliktelser, så frigir du samtidig tid og energi til de forpliktelsene du allerede har - og du kan dermed oppfylle dem bedre.