Prioriter egne behov hver dag, og gjør ting som gir livet ditt mening. Trives du best med å holde huset rent og ryddig, er det helt fint, men sørg for at disse handlingene ikke tar overhånd, slik at du glemmer å pleie deg selv.

Tenk over hva du kan gjøre i morgen for å bryte den dårlige vanen. Det kan for eksempel være å kutte ut støvsugingen og bruke tid på å løpe en tur i stedet. Eller kanskje du skal slå av jobbmobilen når du har fri, slik at du kan konsentrere deg om familien. Når du så smått har kommet i gang med å endre vanen, har du fått snøballen til å begynne å rulle.

Avstem forventninger med partneren og barna, slik at de forstår at du også har behov for å gjøre en del ting. Gjør det til en fast del av skjemaet, slik at familien venner seg til at det er slik. Og husk at kjæresten din og ungene sikkert heller vil ha en mor med masse overskudd enn et hjem som er skinnende rent.