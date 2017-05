Kjenn etter hvem du helst vil være i nærheten av på trening. Det er kanskje ikke så veldig fristende å stå ved siden av en som er enormt opptatt av seg selv. Det fungerer trolig bedre om du står ved siden av en som er på samme treningsnivå som deg. Da kan dere le sammen og gjøre det til en god opplevelse hvis øvelsene blir for vanskelige.

Tenk på hva du har fått til, framfor å la deg tynge av treningsøvelser du ikke mestrer. Du kan også minne deg selv på at trening er bra for deg uansett om du føler deg litt for stiv på yogatimen eller for keitete til å henge med på zumba.

Prøv å se tingene i et større perspektiv. Trening er ikke noe du lever av, men noe du gjør for å leve sunt og føle velvære og overskudd. Kanskje har du til og med en krevende jobb, mann, barn og en venninnegjeng du også vil ha tid til? Hvis det er tilfelle, kan du se på det som en prestasjon i seg selv at du overhodet kommer deg av gårde på trening en travel onsdag ettermiddag.

Her er sju mentale fordeler ved styrketrening