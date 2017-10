Hold øye med forandringer

En depresjon utvikler seg ofte over tid, og derfor er det viktig å legge merke til endringer i atferden. Hvis en du kjenner trekker seg inn i seg selv, virker nedfor, er unormalt trøtt eller mister interessen for omverdenen, kan det være tegn på at hun er deprimert og trenger at noen bryr seg.

Tilby deg å gjøre noe

Ofte orker ikke den deprimerte å gjøre noe selv, så ta tak i situasjonen og vis handlekraft. Du kan eventuelt foreslå at du ringer til legen og avtaler tid, og at dere drar dit sammen.

Motiver til handling

Prøv å motivere ham eller henne til å følge den behandlingen legen har foreslått – selv om du kanskje er skeptisk til den aktuelle behandlingsformen selv.

Ta hensyn

La være å bebreide den deprimerte. Det hjelper ikke å si at hun bare må ta seg sammen. Senk forventningene til den syke, som er mer sårbar og sliten enn normalt. Spør om du kan hjelpe, og oppfordre vedkommende til å snakke om det hvis hun har selvmordstanker.

Hold humøret oppe

For en som er deprimert kan det være veldig vanskelig å tro at det finnes en vei ut av mørket. Minn henne på at behandlingen må få tid til å virke, og at hun vil komme ovenpå igjen. Inspirer vedkommende til å komme seg ut, slik at hun ikke isolerer seg. Prøv å få henne med på en tur i skogen eller i svømmehallen. Den deprimerte har godt av å komme seg ut og møte andre mennesker, få rørt på seg og få luftforandring.

Ta vare på deg selv

Som venn eller pårørende til en deprimert er det viktig at du tar vare på deg selv, og husker å ta pauser der du pleier dine egne interesser og lader batteriene. Da får du mer overskudd til å være der for den som er syk..