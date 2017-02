Slik lærer du å huske ALT

Har du hukommelse som en gullfisk, er det hjelp å hente hos forskere i Texas. Det gjelder både hvis du er glemsk når det gjelder ny kunnskap, det du nettopp har lest eller navnene på personer du akkurat har møtte.

Tipset er at du enten skal dele din nye kunnskap med andre så fort du har lært den, eller knytte detaljer til den nye kunnskapen.

Ved aktivt å bruke detaljer til å hente opplysninger fram fra hukommelsen og fortelle dem videre, lagres opplysningene tilsynelatende bedre, er forklaringen.





Bruk tipset både på jobb og sosialt

Forskerne fra Baylor University kom fram til sin konklusjon basert på tre studier, der studenter så en rekke filmklipp. Det viste seg at studentene som ble bedt om å fortelle om filmklippene til en annen person kort tid etter at de hadde sett dem, var de som husket handlingen og detaljene best. Nest best var det å få knyttet en detalj til hvert filmklipp før klippet ble vist.