Slik spotter du en løgn - HVER GANG

Alle mennesker lyver i ny og ne - selv om de ikke vil innrømme det. Noen løgner er store, mens andre er hvite løgner. Uansett hva folk lyver om, så kan det være mulig å avsløre det med disse tipsene.

Fra side til side

Når vi lyver så beveger øynene våre seg fra side til side. Det er noe som stammer fra fortiden, og vi gjøre det for å lete etter en utvei.

Flere blunk

Normalt blunker vi mellom fem og seks ganger i minuttet. Når vi lyver eller er under andre former for stress, så blunker vi oftere. Man bør imidlertid være oppmerksom på at det er forskjellig fra person til person, men en endring i hvor ofte man blunker, kan være en indikator for løgn.

Å ta seg til ansiktet

Når vi lyver, skjer det en kjemisk reaksjon i kroppen som får oss til å ta oss selv i ansiktet. Det kan for eksempel være å klø seg i tinningene eller på nesen.

Smale lepper

En løgn kan få munnen til å bli litt tørrere, noe som får mange til å klemme leppene sammen i et forsøk på å generere mer spytt.

Å nikke eller riste på hodet

Overraskende mange rister feilaktig på hodet når de lyver. Tilsynelatende, så er det vanskelig å nikke av sin egen historie når man ikke forteller sannheten.

Hvilken side?

En person som er høyrehendt vil normalt se opp til venstre når de blir spurt om noe. Dette er for å gjenkalle et visuelt minne. Hvis personen derimot ser opp til høyre, så kan det være for å finne på en historie.

Tydeligheten og riktigheten av tegnene er imidlertid veldig forskjellig fra person til person.