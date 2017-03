Har du tatt deg selv i å bli irritert av morgenfriske typer, uforsvarlige trafikanter eller personer som ikke kjenner køkultur.

Så skyldes det kanskje at du er trøtt, stressa eller har lavt blodsukker. Det kan også hende at du har noen følelsesmessige problemer du (u)bevisst går og grubler over.

Uansett hva som rir deg, så bør det ikke gå utover andre. Derfor har vi samlet fem effektive råd som tøyler irritasjonen din og gir deg ro i sinnet.





Fem tips til å håndtere irritasjonen din

Snack deg glad

Det høres kanskje fjollete ut, men du kan fort bli irritabel når magen rumler. Sørg derfor for at du alltid har noe å spise i veska.

Flytt fokus

Hva får du egentlig ut av å være sur? INGENTING! Så kanskje du bare skal snu ryggen til problemet og se en søt dyrevideo i stedet? Dem blir man ALLTID glad av!

Trekk pusten

Så enkelt er det! Merker du irritasjonen boble, så skal du trekke pusten inn gjennom nesa og holde på den før du puster ut gjennom munnen. Når du har gjentatt øvelsen et par ganger, vil du kjenne roen senke seg.

Tenk deg om

OK, så gikk pensjonisten foran det i køen ... Men er det så ikke at du trenger å bli SÅ rasende? Kanskje du bør vurdere hva som egentlig gjør at du blir så sint. Er det en umulig deadline, noe utestående med en venninne eller en oppvask som egentlig irriterer deg.

Smil

Det kan hende det føles kunstig i starten, men oppadgående munnviker kan faktisk hjelpe på humøret.

Husk! Du bestemmer selv om du vil være irritert eller ikke!