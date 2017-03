Når sjokoladelysten banker på døra, kan det være nesten umulig å få den til å forsvinne igjen. Men nå har australske forskere knekt koden.

Trikset er at så fort sjokoladetrangen dukker opp, begynner du å tenke på noe annet som stimulerer deg. For eksempel at du går en deilig tur i skogen.

Forskerne fra Flinders University i Australie, tok utgangspunkt i teorien om at hvis vi får lyst på noe, for eksempel sjokolade, så forsterkes lysten hvis vi samtidig har mentale bilder av deilig sjokolade.

Tenk på noe hyggelig

På bakgrunn av dette satte forskerne i gang to forsøk. Et forsøk der forskerne oppfordret testpersonene til å distansere seg fra tanken på sjokolade. Og et forsøk der testpersonene ble bedt om å forestille seg at de ble stimulert av noe annet hyggelig, som for eksempel en gåtur i skogen.