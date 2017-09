2. Temperaturen Kjølig er best Er det full krig om termostaten på jobben, så la de som vil ha det litt kjølig vinne. Da presterer du bedre, viser studier. Luft ut ofte og be sjefen fikse en ekstra vifte om sommeren.

Over 22 grader

Sørg for å bli avkjølt i løpet av dagen av f.eks. en vifte. 20–22 grader

Gir best arbeidsforhold ved stillesittende arbeid. Under 20 grader

Gir best arbeidsforhold hvis du er aktiv i løpet av dagen.

3. Støy

Hurra for hodetelefoner

Prating, latter og telefoner som ringer lystig. Spesielt åpne kontorlandskap er fulle av støy som avbryter deg og ifølge eksperter kan føre til hodepine og stress. Så avtal med kollegene hvordan dere kan redusere støyen. For eksempel ved å ta alle småmøter på et møterom i stedet for ved pulten, gå ut for å ta private samtaler, dempe ringelyden på telefonene og flytte kaffemaskiner og andre støykilder ut i gangen. Når du virkelig må konsentrere deg, kan du bruke hodelefoner og lytte til rolig musikk eller en app med såkalt hvit støy – spesielle lyder som skal dempe støy effektivt.