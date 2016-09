Så mye bør du EGENTLIG bevege deg daglig

stille i løpet av dagen - for eksempel bak et skrivebord? Da har vi en god og en dårlig nyhet til deg. Den dårlige er at det er ekstremt usunt og årsaken til at mange dør for tidlig hvert år. Men før du blir i dårlig humør, haster vi videre til den gode nyheten. Du kan nemlig gjøre noe med problemet selv.

Inntil nå har det vært allment kjent at folk som sitter mye stille i løpet av dagen, har økt risiko for å bli rammet av hjerteinfarkt, utvikle sukkersyke og for å få kreft i tykktarmen. Det er ikke uten grunn at forskerne kaller stillesittende arbeid for den nye røykerisikoen. Men nå viser en ny internasjonal undersøkelse som bygger på data fra en million mennesker fra USA, Europa og Australia, at en times mosjon daglig er nok til å fjerne deg fra risikosonen og fra en for tidlig død.