Mobilen gjør at du går som en 80-åring ...

Du skjener nølende og uoppmerksomt av gårde, og unngår bare så vidt å kollidere med lyktestolper, skilt og andre fotgjengere. Det er definitivt ikke ufarlig å tekste mens du går, og nå viser det seg at telefonen faktisk påvirker gangen så mye at du på sikt risikerer å få skader.

I et nytt forsøk ble testpersoner utstyrt med følere som skulle måle kropps- og øyebevegelser, før de ble sendt ut i gata med og uten mobil. Når telefonen var med, skulle de enten skrive eller lese tekstmeldinger, eller prate i mobilen underveis. Det påvirket tydelig gangen, og ekspertene mente at de lignet på 80-åringer. De tok blant annet kortere skritt og gikk saktere og mer slingrende, og derfor mener ekspertene at det på sikt kan skade ryggen og nakken hvis du går rundt med blikket festet til telefonen.

Kilde: PLOS ONE