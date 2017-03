Derfor bør du sykle

Neste gang du skal på jobbinter-vju, ta en eksamen eller gjøre noe annet som krever at du er hundre prosent skjerpet, bør du kanskje vurdere å få opp pulsen like før det gjelder. Mosjon styrker nemlig ikke bare hjernen på sikt, men virker mentalt skjerpende der og da. Spesielt hvis du sørger for å trene litt intensivt, konstaterer forskere.

20 minutter sykling

Det holder for at du skal bli mentalt skjerpet – bare du får opp farten litt. Det vil si at du holder et tempo der du er lettere andpusten og kan føre en samtale, men ikke snakke helt flytende.

I et nytt forsøk gjennomførte testpersoner en rekke treningsøkter på ergometersykkel. Øktene var av ulik varighet og intensitet for å teste hvilken effekt hver og en hadde på hjernen. Testerne syklet enten 20 minutter i rolig tempo, 20 minutter i moderat tempo eller 40 minutter i rolig tempo. Alle tre sykkelturene ga et positivt utslag på en kognitiv test etterpå: Alle deltakerne presterte bedre etter å ha tråkket på pedalene en stund. Men den som monnet aller mest var 20-minuttersturen i moderat tempo – selv om deltakerne totalt sett hadde jobbet eksakt like mye på den rolige 40-minuttersturen.

