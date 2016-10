Så sunn er du egentlig

Selv om du husker å spise variert, trene regelmessig og husker å få nok søvn, så er det ikke sikkert du er så sunn som du tror.

Du er oppblåst

Noen matvarer er vanskelig å fordøye, og de gjør deg derfor oppblåst. Men det er ikke meningen at du skal gå rundt og føle deg oppblåst. Hvis det er tilfellet, så er du kanskje allergisk mot noen av de matvarene du spiser.

Du snorker

Det er normalt å snorke. Men hvis du har en liten mistanke om at det ikke er helt slik det skal være, så bør du kontakte legen din. Du kan nemlig være så uheldig at du lider av søvnapné.

Du promper mye

Akkurat som med oppblåsthet, så er det heller ikke sunt å prompe hele tiden. Hvis det er et problem for deg, så har du kanskje en form for matvareallergi. Det kan også hende at du lider av irritabel tykktarm.