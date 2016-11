Så sunn er favorittdrikken din egentlig

3. Ferskpresset appelsinjus

Kalorier: 100

Karbohydrater: 21 gram

Vitaminer: 100 miligram C-vitamin

Ellers: Det er en del kalorier i appelsinjus, men til gjengjeld er det også en solid dose C-vitamin som er uunnværlig for immunforsvaret.

4. Øl (4,6% alkohol)

Kalorier: 76

Karbohydrater: 5,4 gram

Vitaminer: Der er en smule B-vitamin i øl, men det er ikke noget at skrive hjem om.

Ellers: En kald øl kan være godt for sjelen, men husk å ha med deg hodet. Øl har ingen reell næringsverdi, og alkohol i seg selv er (dessverre) ikke sunt i det hele tatt.

5. Rødvin (12% alkohol)

Kalorier: 146

Karbohydrater: 3 gram

Vitaminer: Ingen

Ellers: Rødvin er rik på polyfenoler som er en beskyttende antioksidant. Det er imidlertid også enormt kaloririkt, og har et høyt innhold av alkohol - så et glass vin er både bra og dårlig for kroppen.