Seks ting i hjemmet ditt som VRIMLER av bakterier

Det kan godt hende du selv synes at hjemmet ditt er rent og stort sett bakteriefritt. Men det er ikke nok bare å vaske hendene etter et dobesøk, eller å støvsuge en gang i uka. Har du for eksempel rengjort disse seks tingene i hjemmet ditt nylig?

Tannbørsteholderen

Du er fullstendig klar over det. Men helt ærlig - hvor ofte får du egentlig gjort den ren for tannpastarester? Tannbørsteholderen bør rengjøres med vann og såpe minst et par ganger i uka. Da unngår du mugg og diverse soppbakterier.

Badematten

Den ligger på gulvet i det fuktigste rommet i hjemmet ditt. Badematten er det rene slaraffenland for bakterier og mugg. Sørg for at du henger den til tørk hver gang du har stått på den etter en dusj eller et bad. Og sørg for at den blir vasket minst en gang i uka.

Håndtaket på kjøleskapet

Har du tenkt over hvor ofte du tar i håndtaket på kjøleskapdøra? Har du også tenkt over hvor ofte du får vasket håndtaket?