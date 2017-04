Mobilsex

Ifølge en amerikansk spørreskjemastudie med 1000 mødre født mellom 1977 og 1994, svarte 12 prosent at de jevnlig sjekket mobilen under sex. 22 prosent svarte at de også hadde med seg mobilen på toalettet.

Treningsorgasme

Trening er sunt. Men det er ikke sikkert de røde kinnene og de klare øynene hun kommer hjem med fra treningsstudioet bare skyldes treningens gode effekt på helsen.

Ganske mange kvinner opplever – ifølge det vitenskapelige tidsskriftet Sexual and Relationship Therapy, som har undersøkt saken – å få orgasme i forbindelse med fysisk trening. 40 prosent av de spurte sa også at de hadde opplevd det mer enn 11 ganger.

Likestilling er bra

Menn som tror de skal dominere i senga, har dårligere sex enn andre.

Det viser en omfattende studie foretatt av tidsskriftet Sex Roles. Menn som følte at de måtte dominere, hadde generelt mindre seksuell selvtillit og var mindre flinke til å kommunisere om sex, både verbalt og ikke-verbalt.

Kvinner aksepterer dårlig sex

Ifølge en oppsiktsvekkende studie i Journal of Sexual Medicine fra 2010 nesten halvparten av alle kvinner i parforhold mer eller mindre misfornøyd med sexlivet.

Og bare 10 prosent av de som var misfornøyd, mente det var et vesentlig problem.

Sex i søvne

Man kan snakke i søvne, gå i søvne og ... ja, det kan man faktisk.

Noen mennesker er i stand til å ha sex mens de sover. Både med seg selv og med en partner – alt sammen uten å våkne.

«Lidelsen» går under navnet sexsomnia.

På en søvnklinikk i USA registrerte man i 2010 seksuell atferd hos nesten 8 prosent av pasientene.