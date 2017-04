Hvis dere har sex to ganger i uka, kysser fem ganger daglig, har samme filmsmak og begge jobber heltid, så tyder det på at du og partneren din vil holde sammen i mange år. I hvert fall er det noe av det som kjennetegner et perfekt forhold, ifølge en britisk undersøkelse.

Ekspertene ramser opp totalt 20 av de aller viktigste tegnene på et velfungerende parforhold, og emnene favner bredt - alt fra dating og sexliv til vennekrets og praktiske gjøremål. Gå gjennom lista, og se hvor mange påstander du kan nikke gjenkjennende til. Jo flere, desto bedre!