1. Tannbørsting kan gi orgasme

Mens de fleste menn må ha tak i penis, og 75–80 % av kvinner må ty til klitoris for å få orgasme, så finnes det også dem som har det litt lettere.

En amerikansk kvinne er f.eks. så "heldig" at hun får orgasme hver gang hun børster tennene. Det kan skje fordi en orgasme i virkeligheten er en refleks i det autonome eller selvstyrende nervesystemet som kan utløses av mange forskellige slags sanseinntrykk.

Den berømte amerikanske sexologen Alfred Kinsey hadde engang en pasient som kunne få orgasme ved å stryke øyebrynene sine, akkurat som orgasmer i forbindelse med fysisk trening også er kjent av vitenskapen.

2. Orgasme blir bedre med alderen

Halvparten av kvinner over 80 oppnår alltid eller nesten alltid seksuell tilfredsstillelse. De er også mer tilfredse med orgasmene sine enn yngre kvinner. Det viser en undersøkelse av 806 kvinner fra San Diego-området i USA, offentliggjort i American Journal of Medicine.

Kvinnene hadde en gjennomsnittsalder på 67, og 67,1 % av dem fikk orgasme hver gang eller nesten hver gang de hadde sex – til tross for at sexlysten var dalende.

Tiltagende følelsesmessig og fysisk nærhet blant eldre gjør det sannsynligvis lettere for dem å oppnå seksuell tilfredsstillelse.

3. Bare 11 % av engangsnumre ender i orgasme

Selv om tanken om en gloheit one-night stand kanskje kan få dampen til å stå ut av ørene på mange, er det faktisk ikke den beste snarveien til orgasme. I hvert fall ikke for kvinner.

En undersøkelse viser at bare 11 % av kvinner får orgasme med en ukjent partner første gang de har sex, mens 67 % av kvinner i faste forhold får orgasme hver gang.

Psykologene forklarer det bl.a. med "engasjements- og hengivenhetsteorien", som fremfører at seksuell tilfredsstillelse stiger i takt med faste pars økte nærhet og tillit.

4. Døde kan få orgasme

En klinisk død person – en person som ligger i respirator og får hjelp til å holde hjertet i gang – kan i teorien få en orgasme hvis man retter små elektriske støt mot sakralnerven og fremprovoserer en refleks i ryggmargen.

Det kalles en "Lazarus-refleks" og er en ganske kraftig muskelsammentrekning som skjer uten stimulering fra hjernen.

Dødsorgasmen er imidlertid aldri blitt bevist i praksis, og det vil bli svært vanskelig å innhente tillatelse til å gjennomføre forsøket.

5. Kvinner kan få brystorgasme

Det er direkte kontakt mellom kvinnens bryst og kjønnsorganene, både hormonelt og gjennom nervebaner. Det er praktisk like etter en fødsel når diebarnet gir livmoren signal om å trekke seg sammen igjen. Men det har også den effekten at stimulering av brystene alene, og særlig brystvortene, kan gi noen kvinner orgasme.

Stimuleringen aktiverer den samme delen av hjernen – den sensoriske korteks – som nærkontakt med klitoris og skjeden gjør.

6. Orgasme holder døden fra døren

Menn som får to orgasmer eller flere i uken, halverer risikoen for å dø sammenlignet med andre menn. Det viser en undersøkelse i British Medical Journal.

Senere undersøkelser har dokumentert at menn som får tre orgasmer eller flere i uken, helt spesifikt har halvparten så høy risiko for å dø av hjertestans eller et slagtilfelle.

Men undersøkelsene påviser bare en sammenheng mellom orgasmer og mortalitet – de sier ikke noe om en direkte årsakssammenheng.