Åtte matvarer som øker sexlysten

Rødvin

Med bare et enkelt glass. Blodtilførselen forbedres også her - men denne gangen skyldes det antioksidanten resveratrol.

Asparges

Det høres kanskje rart ut at asparges kan gi deg mer lyst på sex. Det er i hvert fall sånn at asparges øker histaminproduksjonen i kroppen. Og hormonet histamin er viktig for å oppnå orgasme.

Mandler

Man sier at duften av mandler vekker begjæret hos kvinner. Som en bonus er jo mandler også fulle av masse sunt fett.

Fiken

Den deilige frukten er akkurat som østers spekket av aminosyrer, som øker testosteronnivået i kroppen, slik at sexlysten øker.