Den største feilen dere gjør på soverommet

Dere glemmer å jobbe med forholdet

Det er fort gjort å glemme hverandre midt oppi barneoppdragelse og travle dager på jobben. Men selv om forelskelsen for lengst har lagt seg, er det viktig å jobbe med saken. Særlig på soverommet. Sørg for å ta dere tid til hverandre - på alvor. En halv time daglig til bare dere to, vil gjøre underverker. Og det vil garantert smitte positivt over på sexlivet.