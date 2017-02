Den verste myten om kjærlighet, som du ikke må tro på

Den aller verste myten om kjærlighet, er at vi alle forelsker oss og blir i den fasen for alltid. Derfor blir vi skuffet når det viser seg at det ikke er slik. Forskerne setter opp kjærlighet i fire faser. Undersøkelser viser nemlig at kjærlighet består av disse tingene: vi velger en partner, vi blir forelsket, vi går ut av forelskelsen og til slutt elsker vi.

Når vi velger partner

Denne fasen starter allerede i barndommen, og den fortsetter inntil vi går inn i forelskelsen. Det er i disse årene vi definerer hvilken type partner vi ønsker oss, og mye av det er forutbestemt i hjernen.

Når vi forelsker oss

Det er her vi tror forelskelsen vil vare for alltid. Det skyldes dopaminet som kroppen utskiller, når vi er i denne lykketilstanden. Det er også her vi slett ikke ser feil og mangler ved partneren. Og derfor blir vi noen ganger skuffet når vi kommer ut av denne fasen. Det er også her hjernen skiller ut stoffer som får deg til å slite med søvnen, som gir deg hjertebank og en følelse av sjalusi og angst.