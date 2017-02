Derfor er det bra å ha morgensex

Det er kanskje ikke det første du tenker på eller har lyst til når du våkner om morgenen. Både dusjen, morgen kaffen og skrikende unger tar opp tiden din.

Men kanskje er dere så utmattet om kvelden, at dere heller da får prioritert sexlivet - og i stedet sovner så fort hodet treffer puten.

Hvis dere ikke har muligheten til å planlegge tiden om kvelden slik at dere er sikre på at lutt sengehygge står på agendaen, så kan det være lurt å prioritere sex om morgenen i stedet. Ikke hver gang dere skal være romantiske, men det skjer jo ikke noe negativt ved at det står morgensex på programmet flere ganger i uken.