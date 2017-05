Hvert åttende par møtes til sengehygge bare en gang i året. Men det er en stor feil. Sex gjør deg nemlig i godt humør. Par som har sex en gang i uka, er i hvert fall gladere enn oss andre viser atskillige undersøkelser.

Det er velkjent at sengeakrobatikk får hormonene til å rase rundt i kroppen og utløse velværestoffer i hjernen. Men det er faktisk ikke antallet orgasmer som er avgjørende for hvor mye glede du føler etter sex.

Kjærligheten får en boost

Et forskerteam fra Sveits og Canada har kommet fram til at de parene som har sex en gang i uka, først og fremst er gladere mennesker fordi samleiet virker som en eliksir for kjærligheten og parforholdet, og så vokser gleden som en lun bolledeig.

Før du går hjem og setter griller i hodet på kjæresten, så må vi også si at forskerne samtidig fant ut at det ikke var noe større utbytte på gledesfronten ved å ha sex mer enn en gang i uka.

Kilde: Research Digest