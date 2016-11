Derfor har dere ikke så mye sex som dere ønsker

Det er helt normalt blandt par, at sexlivet går I stå, og at man ikke prioriterer det så meget, som man måske i virkeligheden burde. Et sundt sexliv er med til at binde jer tættere sammen. Se, om I kan se jer selv i det her. Og gør så noget ved problemet med det samme.

Det er helt normalt at sexlivet går i stå blant par, og at man ikke prioriterer det så mye som man egentlig burde. Et sunt sexliv bidrar til at dere kommer nærmere hverandre. Se om dere kjenner dere igjen i dette. Og gjør noe med problemet umiddelbart.





Sengen blir brukt til feil ting

Og det er ikke meningen. Hvis soverommet skal være sexy, så unngå for alt i verden å ha med iPad, PC, og alt mulig annet inn dit. I stedet bør sengen brukes til sex og søvn.

Dere er presset på jobb

Det kan være vanskelig å få jobb, barn og hverdagen til å henge sammen. Legg inn sex i kalenderen! Det utgjør en stor forskjell.

Dere er usikre

For kvinner handler det ofte om at de er misfornøyd med kroppen sin. De blir usikre. For hva tenker partneren om dem? Hvis du vil ned i vekt, så lag en fast løpe- eller treningsavtale med en venninne eller kollega. Forskning viser at man føler seg mer attraktiv etter at man har trent.