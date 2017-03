Derfor kan det gjøre vondt etter sex

Selv om sex er skjønt og deilig, kan mange kvinner likevel oppleve ubehag etter endt samleie. Det kan være flere årsaker til ubehaget eller smerten, og som regel er det helt normalt.

Men det er faktisk mange som ikke tenker over hvor viktig det er at skjeden er klar til samleie ved å være utvidet, "elastisk" og våt. Hvis skjeden er for tørr, kan du faktisk risikerer at du får rifter. Og det svir veldig.

Den vanligste årsaken til smerter oppstår nettopp som følge av at man har sex uten at skjeden er skikkelig våt. En løsning kan være å bruke litt ekstra tid på forspillet, der kvinnen som regel blir våt, men der skjeden også utvides. En annen løsning kan være å bruke glidekrem som smøres på, så er man sikker på at det ikke gjør vondt underveis - eller etterpå.

Glidekrem kan også være en god løsning, hvis kvinnen tar p-piller eller medisiner. Medisiner påvirker nemlig hormonene i kroppen, slik at skjeden blir tørr selv om man har samleie.