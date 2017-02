Dette avslører favorittstillingen om ham

Sexstilling: Cow girl

Hvis han liker at du sitter oppå ham, er han opptatt av at du skal nyte det. Stillingen viser også at han er selvsikker og ikke redd for å ligge nederst og være underdanig. Han kan imidlertid også være dominerende, fordi han kan trenge dypt inn, forklarer Cadell.

Sexstilling: Skjeen

Skjeen er også en intim sexstilling, og den er ofte forbundet med kos. Derfor er det heller ingen overraskelse at menn som elsker skjeen, er opptatt av det intime og kjærlige i sex. Det betyr ikke at de er svake eller mindre maskuline - de er bare veldig opptatt av at partneren blir tilfredsstilt.

Sexstilling: Stående

Den stående sexstillingen er en av de mest eksperimenterende og utfordrende stillingene. Hvis partneren din er ivrig etter å komme seg opp på beina, betyr det at han er veldig eventyrlysten. Ifølge Cardell, tenner han som regel på å være litt utradisjonell og på tanken på å bli oppdaget. Han elsker å ha det moro uten å tenke for mye konsekvenser.