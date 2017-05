9. Slikk og blås

"Kjæresten min gjør en frekk liten ting. Han slikker meg på et mindre område, for eksempel navlen, halsen eller rumpa. Deretter blåser han på det stedet, slikker og blåser igjen. Det gir en veldig opphissende følelse i hele kroppen."

Derfor får du orgasme

Du har sikkert prøvd å blåse på en skje med varm suppe for å kjøle den ned. Det samme prinsippet gjelder for væske på huden - den føles kald når man blåser på den. Og jo større avstand det er mellom to erotiske sanseopplevelser - hard/myk eller varm/kald - desto mer intens vil opplevelsen være. Derfor er kontraksten mellom et kaldt blås og en varm tunge en effektfull måte å hisses opp på.

Slik gjør partneren det best

Det går fint å skape et vått område med vann (spytt), men alkohol er bedre. Alkohol fordamper lettere, og derfor skjer avkjølingen raskere.