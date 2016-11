Fast parforhold: Fem hemmeligheter som holder sexlivet hett

#3 - De fokuserer på henne

Hvis kvinner oppnår orgasme under samleie, så har de generelt oftere lyst til å ha sex. Det er derfor viktig at man som par fokuserer på at kvinnen får orgasme - det er ofte ikke nødvendig å jobbe på samme måte for den mannlige orgasmen.

#4 - De husker stemningen

Stemning er avgjørende for sexlysten vår. Så hvis man sliter med å få lyst, så kan litt levende lys og sensuell musikk gjøre underverker!

#5 - De prøver noe nytt

Når man tilbringer mange år sammen med den samme partneren, så er det fort gjort å komme inn i et mønster. Sørg for å tilsette litt krydder i sexlivet - lekkert undertøy, sexleketøy eller kanskje rollespill?