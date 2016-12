Fire ting du må huske å gjøre etter sex

Du vet sikkert hva du skal gjøre mens du har sex, men vet du hva du bør gjøre etterpå? Etter en runde i senga, kan huden rundt kjønnsorganene være oppsvulmet, øm og irritert, men heldigvis finnes det råd for dette. Her er fire gode tips som gjør at du unngår ubehaget.

1. Gå på do

Det er kanskje ikke det første du tenker på etter en hyrdestund, men hvis du vil unngå blærekatarr er det lurt å gjøre dette. Under akten risikerer du at du får fremmede bakterier fra partnere, men et toalettbesøk rett etterpå skyller vekk de verste bakteriene.

2. Tørk deg forsiktig

God hygiene er alfa og omega etter sex, da underlivet er mer utsatt for bakterier som trenger inn. Tørk deg forsiktig i skrittet med en fuktig klut, men unngå såpe med høy pH-verdi. Det er også lurt å tørke seg bakover, så du unngår at bakteriene vandrer opp gjennom urinrøret.