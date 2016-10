Hvorfor liker menn denne type sex?

Det gjør vondt

Først og fremst bør du aldri gjøre noe du ikke har lyst til. Når det er sagt, så trenger ikke analsex å gjøre vondt! Sjekk disse rådene som kan få både deg og partneren din SMERTEFRITT til den syvende himmel.

Snakk sammen

Ta dere god tid

Varm grundig opp

Bruk mye glidekrem

Øv deg eventuelt med anal leketøy

Slapp helt av under innførelsen

Start med langsomme og myke støt

Det er uhygienisk

Det er ikke tilfellet. Hvis du ikke må på do og det ikke er rett før, så er anus og nederste del av endetarmen faktisk ganske rent. Det betyr imidlertid ikke at du kan gå over til vanlig samleie rett etter analsex. Det skyldes at det er snakk om to ulike miljøer som kan skape vaginale infeksjoner.

Nå trenger i hvert fall ikke frykt og skam hindre dere i å ta skrittet videre...