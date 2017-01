I denne alderen får du best sex

Regelmessig sex gjør deg glad

Mens vi venter på å bikke 40-tallet, er det en god investering å holde sexlivet ved like. Undersøkelsen viste også at de som gjennomsnittlig har sex en gang i uken, er de gladeste. Og det er kanskje ikke den verste aktiviteten å holde på med mens du venter, hvis du samtidig blir gladere av det. Til slutt viste undersøkelsen at nesten 50 prosent av de spurte hadde hatt sitt livs beste sex med sin nåværende partner. Så vil du ha full pott på nytelseskontoen, så sørg for at du har den rette partneren i det 46. leveåret ditt.