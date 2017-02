Kan en app virkelig erstatte p-pillene?

I fjor fikk app-en Natural Cycles det blå stempelet av et forskerteam, som mente at den var like effektiv som p-piller, og at det er et godt alternativ for de kvinnene som helst vil unngå kunstige hormoner. App-en fungerer ved at du taster inn kroppstemperaturen, resultatet av en eggløsningstest, når du hadde siste menstruasjon og så forteller app-en når du garantert kan ha sex med kjæresten uten å bli gravid. Eller hva?