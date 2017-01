Kvinner som har opplevd utroskap, vinner på lang sikt

Er du en av mange kvinner som er blitt utsatt for utroskap? Det er ikke nødvendigvis bare dumt.

Selv om det er vondt å bli løyet for og ført bak lyset av en man stoler på, så viser faktisk forskning at kvinner som lever i et heteroseksuelt forhold, der mannen er utro mot dem, vinner når det gjelder å klare seg godt i livet generelt - i hvert fall hvis vi sammenligner med kvinner som ikke har opplevd utroskap.

En stor studie gjort av forskere fra Binghamton University og University College London, viser at kvinner som har vært utsatt for utroskap - eller har mistet tilliten til mannen sin - faktisk får det bedre og lettere enn kvinner som aldri har opplevd utroskap.