Masse sex gjør deg mindre attraktiv

Less is more.

Denne gylne regelen viser seg nå å gjelde for kjærlighetslivet også.

Britiske psykologer konkluderer i en ny studie at jo flere ekskjærester og sexpartnere du har hatt, jo mindre attraktiv blir du som partner.

Faktisk mener både menn og kvinner at det ideelle antallet ekser er to.

For mye sex er turn-off

Studien er foretatt via spørreskjema av forskere fra universitetene i Nottingham, Bristol og Swansea og inkluderer 188 menn og kvinner midt i tredveårene.

De svarte at potensielle livspartnere helst ikke skulle ha hatt mer enn to ekskjærester før dem, og at for mange sexpartnere var en total turn-off.

Kvinnene var direkte frastøtt av menn som hadde hatt mer enn seks sexpartnere, og menn var skeptiske til kvinner som hadde drevet lakengymnastikk med mer enn elleve.

De promiskuøse er ikke til å stole på

– Begge kjønn utviste motvilje mot å innlate seg med noen som hadde hatt en omfattende sex-historikk, skriver psykologen Steve Stewart-Williams i studien.

Han forklarer resultatene med at promiskuøse personer betraktes som mindre trofaste og mindre villige til å forplikte seg i et fast forhold.

Ironisk nok levde ikke forsøksdeltakerne opp til sine egne idealer. Det gjennomsnittlige antallet ekskjærester for menn var 5,81 og for kvinner 8,4.