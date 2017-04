Sex er sunt for kropp, sjel og ikke minst for parforholdet ditt. Så det er god grunn til å sette fart på romantikken hjemme hvis det går litt tregt. Den gode nyheten er at du ikke trenger å blakke deg på pikant undertøy, levende lys og sexolog-rådgiving. Med dette helt enkle trikset, skjer ting helt av seg selv: Gå tidligere i seng!

Ifølge et forskningsforsøk er antallet timer i drømmeland tett forbundet med kvinners sexlyst. Jo lenger nattesøvn, desto bedre på flere fronter: Det gir ikke bare økt lyst, men øker også sjansen for at sengehyggen blir til noe og gjør samtidig akten mer tilfredsstillende for kvinnen.

Forklaringen kan være at kvinner generelt har tendens til å være mer i humør til sex når de er glade og kobler av - noe som er noen av fordelene ved god nattesøvn.

"Kult, hvor lenge skal jeg så sove?", tenker du nok. Ifølge forskerne øker hver ekstra søvntime sjansen din for å få sex med hele 14 prosent. Så det handler om å legge hodet på puta så tidlig som mulig. Det hjelper imidlertid ikke å sove mer enn ni-ti timer, da det ifølge studier gir en negativ effekt på helsa.

Kilde: Journal of Sexual Medicine