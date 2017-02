På dette tidspunktet har du størst sjanse for å få sex

Det er tidspunkter der vi bare ikke orker. Og andre der vi er helt klare for litt sengehygge. Men når i løpet av en uke er det størst sjanse for at du og partneren har lyst til å ha sex? Det gir en ny undersøkelse svaret på.

Sengehygge under lupen

2000 personer i parforhold, har svart på en rekke spørsmål om sexlivet sitt, og det er en tydelig tendens til at helgen er best til intime stunder. Men ikke alltid i forbindelse med en romantisk kjærestekveld, for faktisk er morgensex den store vinneren.

Det mest sexy tidspunktet i uken

Helt eksakt er søndag klokken 9 det tidspunktet da aller flest par har sex, noe som kan skyldes at vi føler oss avslappet og har god tid. Ser vi bort fra søndag morgen, er lørdag generelt den mest populære dagen i uken for sengehygge, mens mandag tar prisen for den mest usexy dagen. Mandag kl 20.15 er nemlig det tidspunktet da aller færrest har sex.