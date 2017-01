Par med sprudlende sexliv har denne viktige tingen til felles

Hvis ikke du og partneren husker en enkelt ting i parforholdet, er det kanskje derfor sexlivet er litt dødt.

Om dere har god frekvens på sexlivet, avhenger av hvordan dere har det utenfor soverommet. Nærmere bestemt hvor spesiell og unik partneren får deg til å føe deg - og hvor oppmerksomme dere er på hverandre.

En studie fra Journal of Personality and Social Psychology viser et morsomt paradoks, der par som føler seg tett knyttet til hverandre utenfor soverommet, ikke føler seg fysisk tiltrukket av hverandre. Og da blir sexlivet nedprioritert. Her er det snakk om par som kjenner hverandre veldig godt og har vært sammen i mange år.