I tillegg til at sex er morsomt, så viser tidligere studier også at sengehyggen fører med seg en hel del helsemessige fordeler. Det er både snakk om lavere risiko for prostata- og brystkreft, men det hjelper også mot depresjon og for høyt blodtrykk. OG! Så gir det humøret et realt boost.

Dessverre viser det seg at for eksempel amerikanerne har mye mindre sex enn de hadde før. Og det er jo ikke så bra - spesielt ikke med tanke på de helsemessige fordelene ved sex. Det som er bra, er at det heldigvis går langsomt nedover. Amerikanerne hadde ni ganger mindre sex på et år mellom 2010-2014, hvis man sammenlikner med 2000-2004. Dessverre ser det enda verre ut for gifte eller samboende par. De hadde langt mindre sex enn de som ikke hadde noen fast partner. Parene hadde sex hele 16 ganger mindre enn de som var uten ektefelle eller samboer.

