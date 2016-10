Så mye har kvinner egentlig lyst på sex

Årsaken til mennenes vurdering handlet om at de rett og slett ikke oppfattet at deres koner og kjærester ofte prøvde å legge opp til sex. De forsto ikke at kvinnene faktisk tok masse initiativ.

Mennene plasserte sine partneres sexlyst på plass nummer tre på en 10-trinnsskala, mens kvinnene selv mente at de lå på plass nummer seks.

Selv om undersøkelsen kanskje viste et stereotypt syn på menn, kvinner og sex, forklarer parforhold-ekspert, Amy Muise, at mennene framover bare bør spørre partneren hvis de er i tvil om de har lyst på sex eller ikke - og ellers være oppmerksom på at deres koner og kjærester ofte tar helt andre metoder i bruk i forhold til mennene, når de vil legge opp til sex.