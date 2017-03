Onani kan virke betydningsløst, og til og med som et kapittel du er ferdig med - spesielt hvis du er i et parforhold. Men det betyr mye mer enn du kanskje er klar over. Spesielt for kvinner vil onanering påvirke helsen. En viktig detalj, er at du må få orgasme når du onanerer.

1. Studier viser at kvinner som onanerer minimum en gang i uken, har en mye sunnere og regelmessig menstruasjonssyklus, sammenliknet med kvinner som onanerer sjeldnere eller aldri.

2. Onani stimulerer både humøret og appetitten positivt, slik at kroppen fungerer som den skal. Det er rett og slett orgasmen som hjelper hjernen med å produserer de riktige hormonene, som kroppen trenger.





3. Orgasme og onani fungerer som en slags naturlig detoks-kur, som hjelper kroppen med å rense ut stoffer. Blant annet vil du kunne få bedre fordøyelse, og naturlig skille ut giftstoffer kroppen ikke trenger.