Seks tegn på at sexlivet ditt er SKIKKELIG BRA

3. Kommer i mål

Nå er det ikke sånn at sex bare handler om orgasmer, men hvis de ofte uteblir kan det være et uttrykk for at det er noe annet i forholdet som ikke fungerer. Er sexlivet bra, så kommer begge i mål.

4. Ingen døde perioder

Å ha et godt sexliv betyr ikke nødvendigvis at man har sex mange ganger i uka. Det viktigste er at det er en jevn flyt - så det ikke er lange perioder der det er helt dødt i senga.

5. Prioriterer intimitet

Dere prioriterer sexlivet. Intet godt kommer av seg selv, og dere sørger derfor for å ha sex som en deilig, fast rutine, der dere tar dere tid til hverandre.

6. Alenetid