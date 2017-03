1. Se på deg selv som sexy

Mange kvinner er altfor opptatt av hvordan de tar seg ut når de holder på under dyna. Og det kan stjele lysten til å slå seg løs - både for deg og partneren din. Ikke bry deg om at lårene ikke er helt glatte eller at magen er vokst litt med årene. Tenk på deg selv som en skikkelig sexy kvinne, som gir seg hen til uhemmet sex. Han vil garantert tenne på din nye selvtillit.